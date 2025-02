Por que aparição e morte do peixe "diabo negro" impactaram as redes sociais 

O contato com o peixe abissal é raro até mesmo para especialistas.

Um peixe "diabo negro" foi visto nadando perto da superfície , nas Ilhas Canárias, em 26 de janeiro. Habitante das profundezes do oceano, animal da espécie Melanocetus johnsonii morreu momentos após a filmagem da ONG espanhola Codrik Tenerife, que atua na conservação de tubarão e raias.

Por que a aparição do "diabo negro" impactou tanto?

A aparição do "diabo negro" adulto na luz do dia é incomum até para especialistas. Anteriormente, apenas larvas e peixes da espécie já mortos haviam sido avistados tão próximos da superfície. Algumas imagens também já haviam sido registradas, mas com auxílio de submarinos.