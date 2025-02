Com mudanças na defesa e no ataque, Juventude está escalado para enfrentar o Avenida

Técnico Fábio Matias tem que lidar com a forte carga de jogos neste começo de temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude vai para a sua penúltima partida da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025. A equipe alviverde encara o Avenida, nesta quarta-feira (12), às 19h30min, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.

O time do técnico Fábio Matias terá mais mudanças para este compromisso fora de casa no Estadual. O treinador não conta com o zagueiro Abner e o atacante Ênio. Ambos não viajaram para o duelo. Eles foram preservados pela sequência forte de jogos.

O Juventude está escalado, com Gustavo; Ewerthon, Cipriano, Marcos Paulo, Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Petterson e Erick Farias.

No banco estão como opções: Marcão, Kawan, Reginaldo, Alan Ruschel, Kelvi, Davi Góes, Nenê, Jean Carlos, Luiz Henrique, Giovanny, Taliari e Vitor Pernambuco.

No total, 23 jogadores foram relacionados para a partida em Santa Cruz do Sul. O adversário tem a pior campanha na Série A do Gauchão, com apenas um ponto somado e não venceu em seis jogos. O zagueiro Wilker Ángel é desfalque para o jogo após ter uma lesão na coxa. O atleta vai ficar de fora por até três semanas.