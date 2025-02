"A partir de agora é força máxima", afirma técnico do Juventude sobre semifinais contra o Grêmio

Técnico Fábio Matias cobrou a falta de ambição da equipe no antes de sofrer a virada na Boca do Lobo. Fernando Alves / E.C. Juventude

Ao longo das oito primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o técnico do Juventude teve de dosar a carga de jogos para o elenco de jogadores. Em cada rodada alguns atletas eram preservados para não aumentar o número de lesões. Contudo, para a próxima fase do Estaudal, o treinador já avisou que isso vai mudar.

Classificado às semifinais do Gauchão 2025, o Juventude vai encarar o Grêmio na busca pela vaga à final. A primeira partida será na Arena, em Porto Alegre, no próximo final de semana e o confronto decisivo no Estádio Alfredo Jaconi. Conforme o técnico Fábio Matias, chegou ao fim o rodízio de atletas.

- A partir de agora é força máxima. O que estiver melhor à disposição é o que a gente vai colocar em campo. Então, isso fica bem claro. A gente vai pensar dessa forma. Lógico que vamos respeitar. São três jogos que nós vamos ter na próxima semana. Jogos difíceis, dois de semifinal do Gauchão e mais um jogo da Copa do Brasil. Como dois regulamentos, faz com que a gente tenha que buscar também a vitória lá fora de casa. A partir de agora é o que tem de melhor - declarou o treinador do Juventude após a vitória sobre o Pelotas.

VITÓRIA COM DRAMA

Antes das semifinais do Gauchão, o Juventude encerrou a sua participação na primeira fase com uma vitória sobre o Pelotas pelo placar de 3 a 2. O jogo no Estádio da Boca do Lobo foi dramático para o torcedor alviverde. O time saiu vencendo, viu a equipe pelotense ter dois atletas expulsos e mesmo assim virar o jogo contra o Papo. Porém, com dois gols nos acréscimos, o Juventude venceu, graças aos atacante Batalla e Gabriel Taliari.

- Nós ficamos sem ambição para fazer o gol e acho que essa ambição a gente não pode deixar ela de lado e isso fez com que em um lance ali casual ocorresse uma penalidade e o jogo acabou se transformando no que se transformou com no final a gente conseguindo depois fazer a virada. Um time que tem que estar sempre no 100%. Quando a gente não está no 100%, pode acontecer o que aconteceu hoje e a gente é entendedor disso internamente - comentou Fábio Matias, que completou: