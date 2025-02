Juventude e Caxias vão enfrentar Grêmio e Inter nas semifinais do Gauchão 2025

Equipes de Caxias do SUl seguem na disputa do título. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não teremos clássico Ca-Ju nas semifinais do Campeonato Gaúcho 2025. Na tarde deste sábado (15), a última rodada da primeira fase do Gauchão 2025 foi realizada. No Estádio Centenário, o Caxias não conseguiu vencer o São José. O Grená ficou no 1 a 1. Já o Juventude, quase se complicou diante do Pelotas. A equipe alviverde venceu por 3 a 2, mas perdia o jogo até os 47 do segundo tempo.

Agora, o Caxias irá enfrentar o Inter nas semifinais. O grená se classificou como segundo melhor segundo colocado do Gauchão. O time terminou com 14 pontos no Grupo B. O time também garantiu presença na Copa do Brasil de 2026 com a classificação às semifinais. A primeira partida da próxima fase será no Estádio Centenário e a volta no Estádio Beira-Rio.

O Juventude vai disputar vaga à final diante do Grêmio. O primeiro jogo será na Arena e a volta no Estádio Alfredo Jaconi. O Verdão avançou com como segundo melhor primeiro colocado. O time encerrou a primeira fase com 19 pontos. O Papo também está classificado para a Copa do Brasil 2026.