Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Neste sábado (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

A questão não é evitar as encrencas, no bom e no mal sentido, mas selecionar o tipo de encrenca em que sua alma se envolverá, isso sim. A encrenca faz parte da construção do destino, ninguém nasce para descansar.