A disputa pela vaga em aberto na escalação do Caxias para enfrentar o Inter

Thiago Ennes entrou em campo seis vezes pelo Caxias no Gauchão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Não é apenas o setor ofensivo do Caxias que pode ter novidades para a partida de ida das semifinais do Gauchão 2025 diante do Inter, neste sábado (22). A disputa pela titularidade na lateral direita também está aberta entre Ronei e Thiago Ennes.

O segundo começou a competição entre os titulares, mas sofreu uma entorse no tornozelo e viu Ronei ganhar sequência nas últimas rodadas.

Em campo, em sete partidas do Estadual (uma a mais do que Ennes), Ronei tem a chance de conquistar um lugar entre os 11 que iniciam diante do Colorado. O jogador só não atuou na segunda rodada, quando o Grená foi goleado pelo Grêmio, por 4 a 0.

Ronei só não esteve em campo uma vez pelo Caxias no Gauchão 2025. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

— Foram muitos jogos, um em cima do outro. E a gente tem um grupo reduzido, mas de muita qualidade. Então, acabaram tendo lesões, que são inevitáveis, não tem como fugir. Mas acredito que o time vai estar bem entrosado, independente de quem jogar — avaliou Ronei.

Mais à frente, a briga por um lugar na equipe está entre Lorran e Mantuan, no meio-campo. Afinal de contas, o titular, Pedro Cuiabá, está suspenso.

No ataque, mais incertezas. Gabriel Lima está recuperado de um desconforto na coxa e briga por uma vaga com Nicholas. Iago também está recuperado de lesão e fica como alternativa no elenco.

A maior dúvida é se o centroavante Welder será relacionado, uma vez que ele fez trabalhos na transição física durante a semana, se recuperando de uma lesão na coxa.