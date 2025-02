FGF define árbitros para confrontos de Caxias e  Juventude contra a dupla Gre-Nal

Jean Pierre apitou a vitória do Juventude no clásico Ca-Ju pelo Gauchão 2025.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou na tarde desta quinta-feira (20) a escala de arbitragem para as partidas de ida da fase semifinal do Gauchão 2025.

Quem apitará Caxias e Inter, neste sábado (22), às 16h30min, no Estádio Centenário será Jean Pierre Lima. Ele havia sido o árbitro do Ca-Ju na primeira fase. O profissional de 45 anos apitou outras quatro partidas no Estadual e será auxiliado por Lúcio Flor e Michael Stanislau. O quarto árbitro será Eduardo Bastos e no comando do VAR estará Anderson da Silveira Farias.