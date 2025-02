Atleta gaúcho é convocado para World Rugby Sevens Challenger, na África do Sul

Murillo participou da mesma competição em 2020. Kévin Sganzerla / Farrapos Rugby Clube / Divulgação

O atleta do Farrapos Rugby Clube, Murillo Bonesso, representará a equipe na Seleção Brasileira de Rugby Sevens, no World Rugby Sevens Challenger, que ocorre na Cidade do Cabo, na África do Sul.

A competição faz parte do Circuito Mundial da modalidade olímpica do Rugby. A primeira etapa acontece nos dias 1 e 2 de março, ao passo que a segunda etapa será realizada nos dias 7 e 8. O Brasil está no grupo C, ao lado de Samoa e Uganda.

Nos últimos anos, Murillo se destacou no elenco alviverde. Em 2024, foi um dos protagonistas nas conquistas da Copa do Brasil de Rugby XV, do vice-campeonato do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV, e do bicampeonato do BR Sevens.

O jogador alviverde, natural de Veranópolis, iniciou sua carreira no Farrapos aos 15 anos e, em 2025, completa 10 anos vestindo as cores do Farrapos. Já convocado pela Seleção Brasileira em outras ocasiões, tanto na seleção juvenil como principal, Murillo busca aproveitar a oportunidade para se consolidar nos Tupis, como é chamada a Seleção Brasileira.