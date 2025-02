Ex-Grêmio e Juventude, goleira valoriza mais uma convocação pela Seleção: "Sempre um aprendizado"

Claudia está em período de treinos com a seleção. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A goleira Claudia segue ganhando oportunidades com a camisa da Seleção Brasileira. Após ser convocada em 2024, pela primeira vez, para os amistosos contra a Austrália, a jogadora apareceu novamente na lista de Arthur Elias.

— Minha primeira convocação foi para os amistosos na Austrália, no final do ano passado. Foi muito emocionante, eu estava em chamada de vídeo com meu pai, e ele só chorava, minha mãe estava no trabalho. Até hoje eu acho que eles não acreditam, não caiu a ficha — afirmou a goleira, em entrevista aos canais da CBF.

Leia Mais Entenda por que a Seleção Feminina não vai realizar amistosos na data Fifa de fevereiro

Claudia está junto da Seleção na Granja Comary, no Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira (17). A delegação realiza o primeiro período de treinamentos da temporada, visando a preparação para a disputa da Copa América.

Formada nas bases de Grêmio e Juventude, a jogadora transferiu-se para o Fluminense no início deste ano. Pelo clube carioca, estreou na Copa Rio, na goleada por 5 a 0 sobre o Pérolas Negras.

— Tudo aconteceu muito rápido. Um dia eu estava jogando campeonato lá em Caxias do Sul (pelo Juventude) e no outro eu já estava na Austrália com a Seleção Brasileira. É muita coisa pra gente digerir. Agora, já mudei de clube (está no Fluminense), vim para uma cidade diferente, em outro Estado. Tem muita coisa para assimilar — resume.

Leia Mais Quem é a goleira Claudia, primeira jogadora do Juventude convocada para a Seleção Brasileira

Junto com Claudia, também foram convocadas as goleiras Natascha (Palmeiras) e Camila (Cruzeiro). Além de Lorena, também ex-Grêmio, e atualmente no Kansas-EUA.

— É sempre um aprendizado. Tive a oportunidade de treinar com ela no Grêmio, quando a Lorena já começava a ser convocada com frequência para a Seleção. Então, eu já via na Lorena uma referência pra mim. Estou muito feliz por essa oportunidade, quero aproveitar muito o momento, aprender o máximo que eu posso pra conseguir dar o meu melhor aqui dentro e também no clube — finalizou.