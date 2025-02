Caxias define logística para a estreia na Copa do Brasil

Elenco do Caxias terá foco dividido em duas competições. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias passará a viver uma semana decisiva em duas competições. A equipe de Luizinho Vieira disputa neste sábado (22), diante do Inter, o primeiro confronto da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida ocorre às 16h30min, no Estádio Centenário. E depois, o foco grená estará na Copa do Brasil, com a estreia diante do Dourados-MS, na quarta-feira (26), fora de casa.

Na segunda-feira (24), o elenco realiza em Caxias do Sul um treinamento em preparação para a partida de estreia na competição nacional e, à noite, viaja até Porto Alegre. Na terça-feira (25), pela manhã, a delegação grená embarca do Aeroporto Salgado Filho com destino ao Mato Grosso do Sul.

A partida com o Dourados inicialmente está marcada para às 15h (horário de Dourados, 16h horário de Brasília), de quarta-feira (26), no Estádio Douradão. A pedido do Caxias, que queria que a partida fosse à noite devido ao calor, a CBF deve remarcar o horário apenas para às 15h30min (16h30min horário de Brasília).

Na quinta-feira (27), a delegação retorna até Porto Alegre e aí surge a única incerteza na programação do clube: o Caxias ainda não definiu se permanecerá em Porto Alegre para a partida de volta da semifinal do Gauchão, contra o Inter, marcada para o sábado (1º), ou se volta até Caxias do Sul.