Torcida do Juventude não terá limite de ingressos para o Ca-Ju 289 no Estádio Centenário

Último clássico Ca-Ju no Centenário foi em 2023 e terminou 2 a 2. Porthus Junior / Agencia RBS

As direções de Caxias e Juventude estão unidas em diversas ações para o clássico Ca-Ju 289. A ideia é trazer novamente o torcedor em grande número para os dois estádios. Uma das iniciativas foi baixar o valor dos ingressos. O preço é de R$ 50 para arquibancada para grenás e alviverdes.

Depois da inauguração da Sala de Imprensa Vitacir Pellin, no Estádio Centenário, na última terça-feira, o presidente Roberto de Vargas conversou com a imprensa e esclareceu uma dúvida sobre o espaço para a torcida visitante no próximo sábado (1º), às 20h30min, na casa Grená.

O dirigente foi objetivo e direto ao dizer que em cinco minutos de conversa com o presidente do Juventude resolveu as questões do clássico. Os dois observam os clubes como empresas e a rivalidade fica dentro de campo, nos 90 minutos.

— Não tem limite para a torcida do Juventude. A torcida se quiser ir vai ter lugar. Se a torcida do Caxias não quer mais torcedores do Papo é só comprar os ingressos disponíveis — comentou o dirigente Grená aos jornalistas.

O Caxias irá fazer a divisória conforme a venda de ingressos. A divisão do espaço será estabelecida no sábado.

— Se comprar mais que os cinco mil mais, vai ter lugar — afirmou Roberto de Vargas.

Um ponto importante que Roberto de Vargas frisou é que tudo feito pelo Caxias neste Ca-Ju será realizado pelo Juventude no Ca-Ju 290 do Campeonato Gaúcho 2026. É um compromisso firmado entre os presidentes. Outro recado foi dado aos torcedores. Os clubes querem um clássico da paz.