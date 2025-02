Executivo do Juventude explica como é calculada a multa rescisória dos atletas

Júlio Rondinelli é um dos pilares do bom desempenho do clube dentro e fora de campo.

A cada Campeonato Gaúcho sempre surge o interesse em determinado nome do elenco alviverde. Assim, o torcedor se pergunta como é calculada a multa rescisória de um jogador. Em entrevista coletiva nesta semana, o executivo de futebol do clube, Júlio Rondinelli, explicou como é estipulado o valor para que outro clube pague uma rescisão de contrato e leve algum atleta alviverde.

— Os jovens têm as multas estabelecidas, proporcionais aos seus salários, e também são valores consideráveis. E o Juventude, nós não trabalhamos com gatilho, nós trabalhamos com meritocracia. E essa meritocracia é prevista no contrato especial de trabalho do atleta — declarou o executivo, que completou: