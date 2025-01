Caxias x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Clássico 289 ocorre na casa grená no sábado (1º). Arte Pioneiro / Agencia RBS

Caxias e Juventude chegam embalados para o clássico Ca-Ju 289 válido pela quarta rodada do Gauchão 2025. A partida ocorre no sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário.

Os grenás venceram o Brasil-Pel, em casa, no meio de semana, por 4 a 2, e chegaram aos seis pontos na tabela do Grupo B. O time de Luizinho Vieira ocupa o segundo lugar e hoje estaria classificado à fase semifinal da competição.

Já o Verdão chega com os mesmos seis pontos, mas na liderança do Grupo C. A equipe de Fábio Matias derrotou o Guarany-Ba, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, na rodada anterior.

Prováveis escalações:

CAXIAS: Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas, Alisson e Marcelo Nunes (Kelvyn); Lorran (Vini Guedes), Pedro Cuiabá e Nicholas; Hiago, Richard e Gustavo Nescau. Técnico: Luizinho Vieira

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Geraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari (Giovanny). Técnico: Fábio Matias

Arbitragem para Caxias x Juventude

Ainda não divulgada

Onde assistir a Caxias x Juventude

O SporTV anuncia a transmissão da partida;

A Rádio Gaúcha inicia a transmissão às 20h no FM e no aplicativo GZH, opção Serra e no player (clique aqui).

Como chegam Caxias e Juventude

O Caxias tem oito jogadores no departamento médico (DM). Os dois treinos para definir a equipe serão fechados. A tendência é que o técnico Luizinho Vieira siga com os mesmos desfalques, como o atacante Calyson, o meia Tomas Bastos e o centroavante Welder.

O zagueiro Lucas Cunha com uma luxação no ombro será reavaliado. Também estão no DM o goleiro Thiago Coelho, com lesão no menisco, o zagueiro Alan com dores no joelho e os volantes Mantuan e Weldel.

Já no Juventude, o centroavante Gilberto, com lesão muscular na coxa, segue sendo o principal desfalque da equipe. Gabriel Taliari volta a ficar à disposição, mas ainda é dúvida entre os titulares. Giovanny pode ser mantido na equipe. Com lesão no tornozelo, Cipriano volta a desfalcar a defesa do Verdão. Chance para o venezuelano Wilker Ángel permanecer entre os 11.

O volante Dudu Vieira, com lesão muscular, segue de fora. Já os laterais Ewerthon e Felipinho devem voltar ao time depois de serem preservados diante do Guarany-Ba.

Ingressos

SERVIÇO DO JOGO

LOTE PROMOCIONAL

válido até sábado, às 12h

ARQUIBANCADA – R$ 50

(mandante e visitante)

SOCIAL E CADEIRAS - R$ 70

(mandante )

INGRESSOS DIA DE JOGO

ARQUIBANCADA – R$ 100

(mandante e visitante)

MEIA-ENTRADA – R$ 50

(mandante e visitante)

SOCIAL E CADEIRAS - R$ 120

(mandante )

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DOS PORTÕES: (18h30min)

- Sócio do Caxias (estar em dia com as mensalidades e APRESENTAR QR CODE NAS CATRACAS);

- O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

- Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

- Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

- Torcida visitante (do Juventude) que fará deslocamento fora da escolta do Batalhão de Choque, deverá realizar acesso pela Rua Carlos Bianchini, via Rua Matteo Gianella, no estádio pelo Portão 10

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

PONTOS DE VENDA

:: Site Minha Entrada (torcida mandante e visitante): http://bit.ly/4aFGQbB

:: Loja Bravo 35 (torcida mandante)

:: Loja RA Homem (torcida mandante e visitante)

:: Estádio Alfredo Jaconi (torcida visitante) até sábado às 17h/após este horário, na bilheteria visitante do Estádio Centenário