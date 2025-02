Caxias deve ter a volta de três jogadores no elenco para encarar o Inter

Gabriel Lima está recuperado de um desconforto na coxa. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (21), o grupo de atletas do Caxias realizou o último treinamento antes de encarar o Inter no duelo de ida da semifinal do Gauchão 2025. E o técnico Luizinho Vieira manteve o mistério na escalação da equipe.

O treinador grená deve ter a volta de três jogadores que estavam no Departamento Médico: os atacantes Iago e Gabriel Lima e o zagueiro Alan. Mas apenas o segundo tem chances de começar o jogo na vaga de Nicholas.

O centroavante Welder está recuperado de uma lesão na coxa, mas seu retorno deve acontecer apenas para a estreia na Copa do Brasil, na quarta-feira (26) diante do Dourados, no Mato Grosso do Sul.

— A gente vai procurar ter estratégia para poder fazer um jogo forte contra o Inter, trabalhar para poder vencer e a levar para o Beira-Rio um resultado importante. E depois pensaremos na partida da Copa do Brasil. Vamos ter atletas 100% no jogo do Inter e vamos ter atletas 100% no jogo da Copa do Brasil — confirmou o treinador.

Na lateral direita, Thiago Ennes e Ronei disputam a titularidade, enquanto que a dúvida no meio-campo está entre Mantuan e Lorran, pois o titular Pedro Cuiabá está suspenso.

— Na minha cabeça, o futebol tem dois momentos distintos. O momento que eu não tenho a bola, que eu tenho que marcar, eu tenho que ser agressivo; e o momento que eu não vou ter a bola, e o momento que eu vou ter a bola, para a gente poder construir as jogadas, não abdicar de poder ser ofensivo, de ter aproximação — destacou Luizinho.