Conferência reunirá na UFRGS pesquisas sobre crise climática em universidades gaúchas

Largo Júlio Veppo e a Rodoviária inundados em maio de 2024. Gustavo Garbino / PMPA/Divulgação

Alguns dos principais pesquisadores do Rio Grande do Sul sobre mudanças climáticas estarão, no dia 14 de março, em Porto Alegre, debatendo resiliência frente a desastres e sustentabilidade econômica e social.

O projeto RS: Resiliência & Sustentabilidade, que ocorrerá no Salão de Atos da UFRGS, é fruto de cooperação entre a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, do governo federal, e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). A iniciativa apoio 10 linhas de pesquisa das universidades federais gaúchas.

Além dos relatos dos próprios pesquisadores, será possível acompanhar a palestra da principal articuladora dos grupos de países mais vulneráveis às mudanças climáticas, a economista Sara Ahmed, e contará com a participação da diretora de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente, Inamara Mélo, além do ex-ministro da Reconstrução do RS deputado Paulo Pimenta. Inscrições abertas no site rs-resiliente.com.br

Programação

9h – Abertura oficial

10h - MUDANÇAS CLIMÁTICAS: VULNERABILIDADES E ALTERNATIVAS PARA UM FUTURO DE PROSPERIDADE

- Sara Jane Ahmed – conselheira do V20 – Grupo de países vulneráveis à mudança climática

- Prof. Aldo Fornazieri – FESPSP

- Prof. Rualdo Menegat – UFRGS

11h15min – A INUNDAÇÃO DE 2024 E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO RIO GRANDE DO SUL

- Prof. Walter Collischonn – Hidrologia UFRGS

- Prof. Rafael Cabral Cruz – Ciências Ambientais UNIPAMPA

12h – REAGINDO AOS EVENTOS EXTREMOS: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E PRÁTICAS DE RECONSTRUÇÃO

- Prof. Gibran Teixeira – Economia FURG

- Prof. Gustavo Brunetto – Agronomia UFSM

- Profa. Lucia Pellanda – Ciências da Saúde UFCSPA

- Abner de Freitas – mestre em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde pela UFCSPA

13h – Almoço

14h30min – INOVAÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE CLIMÁTICA: TECNOLOGIAS, MODELOS E PREVISÕES

- Prof. Fabricio Harter – Meteorologia UFPEL

- Prof. Elise Helena Fernandes – Oceanologia FURG

- Prof. Glauber Gonçalves – Ciências Computacionais FURG

15h15min – REFLETINDO SOBRE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS: ESTRUTURAS REGIONAIS E DETERMINANTES DA CRISE CLIMÁTICA NO RS - Profa. Inês Martina Lersch – Arquitetura UFRGS

- Profa. Luciana Miron – Arquitetura UFRGS

- Prof. Helio Henkin – Economia UFRGS

- Prof. Rodrigo Paiva – Hidrologia UFRGS

16h – MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL: PERSPECTIVAS

E POLÍTICAS PÚBLICAS

- Inamara Mélo – diretora de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima – Ministério do Meio Ambiente

17h – Encerramento

Convidadas especiais

Sara Jane Ahmed – conselheira do V20 – Grupo dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas