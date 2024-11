Porto Alegre anuncia, na COP29, R$ 2,5 milhões para plano de drenagem em 11 bairros da Zona Norte

Em reunião durante a COP29, em Baku, no Azerbaijão, a prefeitura de Porto Alegre e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) acertaram um acordo de cooperação técnica que permitirá a liberação de R$ 2,5 milhões a fundo perdido, que serão utilizados para contratação de empresa para atualização do Plano de Drenagem Urbana da Bacia do Arroio Passo das Pedras e do Arroio Passo da Mangueira, na Zona Norte.