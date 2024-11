Resposta às cheias e reconstrução no RS são destaque em painéis na COP29, em Baku

A tragédia no RS permeia vários painéis no pavilhão brasileiro na COP29, em Baku. Nesta terça-feira (19), foi dia dos secretários de Meio Ambiente Marjorie Kauffmann (Estado) e Germano Bremm (Porto Alegre) e do diretor-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato das Chagas e Silva, falarem sobre projetos de adaptação no painel "Recuperação e Resiliência: o caminho do RS na superação dos desafios climáticos e na construção de infraestruturas resilientes".