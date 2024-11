Cufa anuncia na COP29 abertura de escritório sobre questões climáticas em Porto Alegre

A Central Única das Favelas no Rio Grande do Sul (Cufa-RS) anunciou, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-29), que se realiza em Baku, no Azerbaijão, que irá abrir, no mês que vem, um escritório para tratar de projetos e temas relacionados a questões climáticas.