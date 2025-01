Por que o TikTok pode sair do ar a partir de domingo nos EUA

O TikTok pode estar com os dias contatos em território americano . A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou um recurso e manteve a lei que impõe a interrupção do TikTok ou a venda das operações nos EUA a partir deste domingo (19). Mas por que o aplicativo pode sair do ar e deixar os seus 170 milhões de usuários sem a opção de usá-lo?

Como fica agora?

A expectativa é de que o aplicativo seja removido das lojas online no próximo domingo (19), já que as mesmas podem ser multadas se continuarem hospedando a rede social. Ou seja, qualquer pessoa sem o aplicativo não conseguirá realizar um novo download, mas os usuários que já contam com o TikTok podem continuar acessando, até que eventualmente o aplicativo fique com problemas ou pare de funcionar.