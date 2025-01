O acordo secreto que impediria o divórcio do casal real da Espanha mesmo após traição

Rei Filipe e da rainha Letizia em evento no início do mês.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma turbulência está sendo enfrentada pelo Palácio de Zarzuela, residência oficial dos reis da Espanha . Isso porque veio à tona no site português Flash! sobre um suposto acordo secreto que impediria o divórcio do rei Filipe e da rainha Letizia , mesmo após possíveis traições .

A história pode ser considerada um desdobramento de um outro escândalo real, quando em dezembro de 2023 vazou a informação de um caso extraconjugal da rainha Letizia com um ex-cunhado, já no período em que ela era casada com o rei Felipe. Na época, o divórcio foi cogitado, porém não foi para a frente e o casal real decidiu permanecer juntos para não gerar ruídos na monarquia espanhola.