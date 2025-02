Com tanque cheio, Juventude busca vantagem nos primeiros 90 minutos da semifinal do Gauchão contra o Grêmio

Jadson vai enfrentar o Grêmio pela 10ª vez desde que chegou ao Juventude em 2021. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Enquanto o adversário do Juventude teve de encarar uma longa viagem e passou por apuros em Roraima na Copa do Brasil, o Juventude teve uma semana que todo o técnico sonha, sem jogos para recuperar o grupo de atletas e fazer os ajustes finos para a primeira decisão da semifinal do Gauchão. O Verdão entra em campo neste sábado (22), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre, contra o Grêmio.

— Nós tivemos dias para poder trabalhar, dias para poder recuperar da rotina anterior, fazendo o possível para ter os melhores jogadores à disposição para os jogos que nós vamos ter, os três jogos. A gente sabe da importância do plantel agora, a importância do grupo também, em termos de qualidade, em termos de desempenho. E acredito muito nisso, de você ter esse período, pelo menos dessa semana, para poder trabalhar, para poder treinar, para também acrescentar algumas coisas em relação aos atletas, que durante o período que você está jogando você acaba não conseguindo — comentou o técnico Fábio Matias.

Agora, o Juventude vai com que tem de melhor para a fase quente do Gauchão. Chega de preservações. É força máxima para os duelos contra o Tricolor. Na primeira fase, o time foi se moldando com preservações devido ao alto número de jogos. Um exemplo está no volante Jadson. Raramente ele é visto no banco de reservas. Como o time garantiu vaga antecipada às semifinais, o meio-campista ficou no banco contra o Pelotas, na última rodada da primeira fase.

— O Fábio tinha procurado preservar alguns, e dar chance para outros jogadores. No meu caso, o David Góes vem fazendo grandes treinos, ele vem destacar a gente desde o ano passado. É um jogador que tem muito potencial, e que a gente precisa também vê-lo em campo, precisa dar essa oportunidade para ele, para potencializar o que ele vem fazendo dentro dos treinos. Mais que preservar o jogador, é também dar oportunidade para aqueles que estão trabalhando bastante. Um jogador só não ganha, e por muitas das vezes a gente vai precisar do David — ponderou o volante Jadson.

TANQUE CHEIO

O Juventude chega com poucos problemas para esta partida. O técnico tem opções para todos os setores. A semana sem jogos também facilitou para fazer um trabalho especial na parte física. Segundo Matias, o elenco de jogadores chega carga total para o compromisso deste final de semana. A intensidade tem sido uma marca do time alviverde desde os tempos do técnico Thiago Carpini, Roger Machado e, agora, com Fábio Matias.

— O tanque cheio de combustível faz muita diferença nesse momento. E a parte física é o que a gente chama de tanque cheio. Se você tem um atleta com uma grande qualidade técnica, esse tanque dele está um quarto, automaticamente em algum determinado momento vai acabar essa energia. E acabando essa energia o atleta acaba tendo que ser substituído. Intensidade não é só correr, intensidade é estar no lugar certo, posicionar certo, fazer as ações certas e ganhar duelos. Acho que esse é um ponto que a gente tem prezado muito em relação a isso — finalizou o técnico alviverde.