Caxias tem oito jogadores no departamento médico ou em recuperação às vésperas do Ca-Ju 289

Os problemas do técnico Luizinho Vieira antes do Clássico Ca-Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias tem muitos problemas antes do clássico Ca-Ju 289. A partida será realizada no sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário. O técnico Luizinho Vieira ganhou dois dias para tentar recuperar alguns nomes que estão fora, mas pouco provável que o comandante ganhe "reforços" do DM para enfrentar o maior rival.

— Os problemas que a gente teve em relação, não foram poucos. Foram mais em cima de traumas. Como aconteceu com o Cunha num trauma no ombro. Enfim, se a gente tivesse seis, sete problemas musculares, aí sim. Aí a carga tá errada. O treino tá numa intensidade maior ou menor. Que não é o caso. Muito pelo contrário — analisou o técnico Grená, Luizinho Vieira.

Atualmente o Caxias tem oito jogadores de fora. O goleiro Thiago Coelho passará por uma artroscopia no joelho. O zagueiro Alan está na fisioterapia após um choque no joelho. Os volantes Mantuan e Weldel não tem previsão de retorno aos treinos. Outros três nomes estão em recuperação mais avançada. O zagueiro Lucas Cunha teve uma luxação no ombro e pode ficar à disposição no Ca-Ju. Outros três são dúvidas, como o meia Tomas Bastos com dores na panturrilha, o atacante Calyson e o centroavante Welder, que sentiu a coxa.

Com elenco curto, as opções ficaram escassas para o técnico Luizinho Vieira até para treinar. Antes de enfrentar o Brasil, o auxiliar Xandi teve que jogar na linha para completar o time. Assim, durante o jogo cabe ao técnico achar alternativas com jogadores coringas.