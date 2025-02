Em amistoso com cara de Liga Nacional, Vélez vence ACBF em Camaquã 

Vélez e ACBF se enfrentaram no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, na zona sul do Estado.

No segundo amistoso entre as duas equipes na semana, o Vélez Camaquã venceu a ACBF por 2 a 1 nesta sexta-feira (21), no Ginásio Wadislau Niemxeski.

Os gols da equipe da casa foram marcados por Xitão e Caio César . Já a ACBF descontou com Daniel . Os três gols foram marcados no segundo tempo.

Já a ACBF entrará na LNF em busca do seu sexto título do campeonato. Ao lado do Jaraguá, de Santa Catarina, a Laranja Mecânica é a maior vencedora do Liga. O próximo compromisso oficial da equipe é a Supercopa de Futsal, que ocorre de 26 de fevereiro a 2 de março em Joinville, Santa Catarina.