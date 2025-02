Lateral do Grêmio será julgado por expulsão no Gauchão

Decisão pela expulsão ocorreu após revisão no VAR. Reprodução / Premiere

O lateral João Lucas será julgado pela expulsão na partida do Grêmio contra o Ypiranga, na última rodada da primeira fase do Gauchão. A audiência da 5ª Comissão Disciplinar do TJD do Rio Grande do Sul será realizada na próxima quinta-feira (27).

O atleta foi denunciado no artigo 254 § 1º, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de jogada violenta e que prevê punição em caso de “atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”.

A pena prevista pode deixar o lateral suspenso de uma a seis partidas. A audiência será realizada a partir das 17h.

O lance ocorreu no Colosso da Lagoa, na vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Ypiranga, pela última rodada da primeira fase. João Lucas foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo, após uma dividida que envolveu outros dois jogadores do Canarinho, Heitor e João Paulo.

O árbitro Francisco Dias foi chamado pelo VAR, revisou o lance e aplicou o cartão vermelho direto.

Por conta da expulsão, João Lucas já será desfalque para o Grêmio neste sábado (22), no primeiro duelo contra o Juventude, pela fase semifinal, quando cumprirá suspensão.