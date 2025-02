Depois de Juventude e Caxias, Esportivo recebe inspeção e pode ser sede de treinamento para Copa do Mundo feminina

O Esportivo, de Bento Gonçalves, está entre os possíveis anfitriões da Copa do Mundo feminina da Fifa de 2027. A sede do clube, a Montanha dos Vinhedos, passou por uma vistoria nesta semana para avaliar sua aptidão como potencial centro de treinamento de seleções participantes da competição.

Após a análise da Fifa, as estruturas aprovadas serão apresentadas para as seleções participantes do torneio, que escolhem seu centro de treinamento.

Visitas em Caxias do Sul

Os representantes da Fifa também estiveram em Caxias do Sul nesta semana com o objetivo avaliar o Estádio Centenário, casa do Caxias, e o Centro de Treinamento do Juventude, para serem sedes de treinamentos de seleções.