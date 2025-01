Saiba os horários e os palcos dos shows do Planeta Atlântida 2025

Planeta Atlântida 2025 terá mais de 39 atrações em mais de 20 horas de música. Wesley Santos / Agência Preview

Foi divulgado nesta segunda-feira (27) o cronograma oficial com as apresentações do Palco Planeta e do Palco Atlântida no Planeta Atlântida 2025, que será realizado nesta sexta-feira (31/1) e no sábado (1º/2) na Saba, em Atlântida, no Litoral Norte.

Em contagem regressiva, os planetários já podem começar a planejar a maratona de mais de 39 atrações em mais de 20 horas de música no festival.

Os portões serão abertos às 16h, e a programação traz uma mistura de grandes nomes e estreias imperdíveis.

Neto Fagundes abre os trabalhos no Palco Planeta às 17h20min com o Hino Rio-Grandense. Logo em seguida, convida Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa, e Luiza Barbosa para um momento inesquecível, celebrando a resiliência do povo gaúcho. Os artistas cantam seus maiores sucessos enquanto bandeiras do RS serão distribuídas ao público, mostrando que O Sul É o Nosso Palco.

O pop descontraído da Lagum chega às 17h40min e, a partir das 19h10min, Luísa Sonza faz um show eletrizante, seguida do Baile do Nêgo Véio, quando Alexandre Pires traz toda a energia nostálgica às 20h40min. Às 22h10min, a estreia aguardada de Ana Castela e seu sertanejo moderno prepara o terreno para o furacão Anitta, que sobe ao palco às 23h40min. Felipe Ret convida Caio Luccas para assumir a cena com seu rap envolvente à 1h30min, e Pedro Sampaio encerra a noite com muito funk a partir das 3h.

No Palco Atlântida, Vera Loca dá início à programação às 17h, seguida pelo pagode do grupo Aperte o Play às 18h30min. O 3030 chega com seu rap às 20h, e a lendária Cachorro Grande comemora 25 anos de estrada com um show às 21h30min. Às 23h, Poesia Acústica convida Cynthia Luz, seguidos por Teto à 0h30min. A noite no palco se encerra com o DJ Topo, a partir das 2h.

Segundo dia

O segundo dia do Palco Planeta começa às 17h30min, com o poeta Armandinho embalando o público com suas melodias praianas. Dilsinho chega às 19h, trazendo romantismo ao palco, enquanto Natiruts apresenta o show da sua turnê de despedida, Leve Com Você, a partir das 20h30min.

Sorriso Maroto sobe ao palco às 22h20min com muito pagode, preparando o palco para Matuê, que promete um show de tirar o fôlego às 23h50min. O Baile do Planeta, com Kevin O Cris, Livinho e Ariel B, agita a madrugada à 1h20min, e o duo Dubdogz by Dogzparade fecha a noite a partir das 3h, com batidas eletrônicas perfeitas.

No Palco Atlântida, a Gupe abre a programação às 17h, seguida por Syon Trio às 18h30min. Os Garotin trazem toda a sua energia carioca às 20h, enquanto Carol Biazin comanda o palco às 21h30min. Às 23h, Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul levam irreverência e hits para o público. Wiu, acompanhado por Brandão, se apresenta à 0h30min, e Mu540 encerra a noite com muita música eletrônica a partir das 2h.

Além de tudo que vai rolar nos palcos Planeta e Atlântida, haverá mais de 40 atrações nos palcos dos patrocinadores.

Como adquirir ingressos

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pelo site do Planeta Atlântida e na bilheteria do evento, na Saba, em Atlântida. Há possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros — clientes Banrisul poderão parcelar em até 10 vezes.

O Planeta está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

A 28ª edição do Planeta Atlântida é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser.

Line-up do Planeta Atlântida 2025

Sexta-feira (31/1)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h: Vera Loca

18h30min: Aperte o Play

20h: 3030

21h30min: Cachorro Grande 25 Anos

23h: Poesia Acústica convida Cynthia Luz

00h30min: Teto

2h: DJ Topo

Palco Planeta

17h20min: Neto Fagundes e momento especial O Sul É Nosso Palco, com Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa, e Luiza Barbosa

17h40min: Lagum

19h10min: Luísa Sonza

20h40min: Alexandre Pires com Baile do Nêgo Véio

22h10min: Ana Castela

23h40min: Anitta

1h30min: Felipe Ret convida Caio Luccas

3h: Pedro Sampaio

Sábado (1º/2)

Abertura dos portões: 16h

Palco Atlântida

17h: Gupe

18h30min: Syon Trio

20h: Os Garotin

21h30min: Carol Biazin

23h: Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

0h30min: Wiu convida Brandão

2h: Mu540

Palco Planeta

17h30min: Armandinho

19h: Dilsinho

20h30min: Natiruts

22h20min: Sorriso Maroto

23h50min: Matuê

1h20min: Baile do Planeta, com Kevin O Cris, Livinho e Ariel B

3h: Dubdogz by Dogzparade

Planeta Atlântida 2025