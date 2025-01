Ariel comanda o Play nas Brabas, o maior programa de funk do sul do Brasil. André Ávila / Agencia RBS

Que a barreira vai virar baile, todo mundo já sabe. Agora, mais precisamente no próximo sábado, é o Planeta Atlântida que vai entrar na vibe do baile. Isso porque Kevin O Chris e Livinho chegam com o Baile do Planeta no palco principal do festival, um show totalmente dedicado ao funk. E quem vai comandar essa festa é um nome conhecido das ondas da Rádio Atlântida: Ariel B.

DJ, produtor musical e comunicador, Ariel começou sua trajetória no Grupo RBS. Hoje, ele comanda o Play nas Brabas, o maior programa de funk do sul do Brasil, transmitido pela Atlântida. Mas o currículo vai além: o cara já participou de festivais e eventos de peso, incluindo três edições do Planeta Atlântida, shows no Camarote Allegria da Marquês de Sapucaí, no Rodeio de Jaguariúna e no projeto Tardezinha.

Fora do Brasil, realizou uma turnê pelos Estados Unidos e Canadá, apresentando seu som e registrando tudo em vlogs no canal no YouTube.

Além da música, Ariel tem formação em Publicidade pela ESPM e especializações pela New York Film Academy e pelo SXSW. Atualmente, ele lidera a Comunidade Funk Brasil, uma plataforma exclusiva para DJs e produtores trocarem experiências e se conectarem com o mercado, reunindo mais de 300 membros.

Nesta entrevista, o artista compartilha os desafios de levar o funk a grandes palcos e como tem usado sua experiência para abrir portas para novos talentos no cenário musical.

Você começou sua trajetória na rádio. Como essa experiência influenciou sua visão sobre o funk e a maneira como você se conecta com o público hoje?

Totalmente. Começar pela RBS foi uma grande escola, onde conheci muitos artistas e vi a forma como queria me posicionar. Foi através da rádio que tive meu primeiro contato com a música, ainda na infância. Trabalhando na Atlântida, aprendi a conversar com as pessoas. Eu era muito tímido, e a rádio me ensinou a interagir com o público, me posicionar, falar com a galera, entrevistar. Quando virei artista, já tinha essa facilidade de conversar com o público e de interagir nos palcos.

Como é levar o funk brasileiro para palcos internacionais e como o público estrangeiro reage ao gênero?

Foi muito legal. No ano passado, fiz uma mini-turnê pelos Estados Unidos e Canadá. As festas lá são incríveis, porque, além de ter muitos brasileiros, também havia muitos estrangeiros. Eu consegui fazer um set que agradou a todos. Misturei hits do pop com funk e também levei funks originais do Brasil. No meu show, gosto de fazer essa mistura: músicas internacionais em versão funk, além de funks com eletrônica. Isso cria uma conexão com o público internacional, e funcionou muito bem.

De que forma funciona a Comunidade Funk Brasil e qual a importância para a cena musical?

Ela foi lançada recentemente como uma plataforma que criei para levar conhecimento e networking para DJs de todo o Brasil, e quem sabe, um dia, até para DJs de fora. É um site onde qualquer DJ pode se cadastrar. Dentro da plataforma, é possível trocar ideias, conhecer DJs de outras regiões, criar projetos, colaborações e até fazer músicas juntos. Além disso, dá para trocar datas para apresentações. A ideia da comunidade é essa: conectar e expandir.

Como foram as suas experiências até hoje no Planeta Atlântida ?

Minha primeira apresentação no Planeta foi em 2020, no Palco Beach, onde também ajudei na curadoria dos DJs. Em 2023, fiz o retorno do Planeta, no palco principal, e teve a participação da Tília, filha do Dennis DJ, no meu show.

Leia Mais Planeta Atlântida 2025 terá novo espaço open bar

Em 2024, fiz a apresentação com a Vivi (Wanderley, influenciadora e cantora de São Paulo), que também se apresentou no meu show. Agora, vou para a quarta apresentação, no palco principal. A emoção é imensa! Essa conexão é muito especial, porque, além de ter me criado dentro da Atlântida, o festival me reconhece como artista e me posiciona ao lado de grandes nomes, como Livinho e Kevin o Chris, em um evento de magnitude tão grande. É o Planeta Atlântida, um marco para todos nós.

Você já trabalhou com Livinho e Kevin o Chris?

Em julho do ano passado, fiz uma festa chamada B de Baile, minha festa autoral em Porto Alegre, na Casa NTX. Bateu recorde de público, com 2,6 mil pessoas, e trouxe o Kevin o Chris para a festa. Foi a nossa primeira conexão, com ele participando do meu show. Já nos encontramos em outros festivais, em várias edições de festas, cruzeiros e eventos por todo o Brasil.

Com Livinho, nos apresentamos uma vez em São Paulo, mas foi algo mais rápido. Agora, quero aproveitar o Planeta Atlântida para fortalecer essa conexão com Livinho e outros artistas. O Kevin já tem uma proximidade comigo nas redes sociais, onde trocamos ideias e mensagens. Estamos preparando várias surpresas para o show.

Com quem ainda sonha em tocar?

Sou muito fã do Alok e do Dennis DJ. São artistas que acompanho, me inspiro e gosto muito. Já tive a honra de tocar com eles e dividir palco: o Dennis já entrou no meu show e eu já abri show do Alok, toquei depois dele e até participei de um show no Texas com o Alok. Então, já conheci meus ídolos, mas meu sonho de verdade é fazer uma música com o Alok, um feat. Também gostaria muito de colaborar com a Anitta. Nunca toquei diretamente com ela, mas seria uma experiência incrível.

Quais projetos estão previstos para 2025?