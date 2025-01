Meia garante que Ca-Ju não é assunto no vestiário do Caxias: "ninguém conversou sobre o clássico ainda"

Nicholas é o titular da armação do Caxias no começo do Gauchão.

Com o campeonato mais curto, não haverá a tradicional semana cheia do clássico Ca-Ju antes de a bola rolar. Com jogos quarta e domingo, o Caxias pensa primeiro no Brasil de Pelotas, adversário desta quarta-feira (29), às 21h30min, no Estádio Centenário. Somente às 23h30min é que o clássico entre Caxias e Juventude vai virar pauta no Grená. Pelo menos é o que garante o meia Nicholas.