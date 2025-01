OUÇA AGORA: Presidentes do Caxias e Juventude no Show dos Esportes

O clássico número 289 entre Caxias e Juventude acontece no próximo sábado (1º), no Estádio Centenário, às 20h30min. O jogo é válido pela quarta rodada do Gauchão e será apitado por Jean Pierre Gonçalves Lima.

No Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o Ca-Ju já começou. Os presidentes Roberto de Vargas, do Caxias, e Fábio Pizzamiglio, do Juventude, estão juntos em diversas ações para engrandecer o clássico e lotar o Estádio Centenário. Os dois falam agora, no estúdio da Gaúcha Serra, sobre o clássico 289 no FM 102.7 FM e no Pioneiro em GZH.