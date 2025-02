Ataque a tiros deixa motorista de veículo em estado grave na zona norte de Porto Alegre

Um homem ficou em estado grave após o veículo que dirigia ser alvo de disparos de arma de fogo durante a madrugada desta segunda-feira (24) na Rua Frederico Mentz, no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre.

Conforme a Brigada Militar, apenas o motorista estava no automóvel, um Volkswagen Voyage prata, que também colidiu com o muro de uma residência. Várias cápsulas de pistola 9mm foram encontradas no local.