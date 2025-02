"Ano passado, a gente teve um pênalti muito mais escandaloso aqui e ninguém falou nada", diz dirigente do Juventude

Árbitro Jonathan Pinheiro foi muito criticado pelo Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A arbitragem no Campeonato Gaúcho sempre vira assunto. O Juventude perdeu o jogo de ida da semifinal para o Grêmio, 2 a 1, na Arena, e o confronto ficou marcado pelas reclamações do Tricolor quanto a atuação do árbitro Jonathan Pinheiro e o do VAR Douglas da Silva.

Após o jogo, o Grêmio contestou a não marcação de um pênalti do zagueiro Abner em Monsalve, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1 a 0. O Juventude lembra um lance que também não teve um pênalti assinalado na final do Gauchão do ano passado, na Arena.

— O atleta faz um movimento de chute, o atacante entra na frente, ele não tinha controle da bola. Ele entrou na frente do nosso jogador e ainda o Abner bate na bola no momento que está chutando. Ano passado, a gente teve um pênalti muito mais escandaloso aqui e ninguém falou nada. Nós não choramos como eles estão chorando — disse Júlio Rondinelli, executivo do Juventude, em referência ao pênalti não marcado em Gilberto, do goleiro Caíque, na final do ano passado, na Arena. O dirigente ainda completou:

— O Grêmio é um gigante, é um adversário duríssimo em qualquer condição. Então, eu não penso que a arbitragem definiu o jogo, até porque eles venceram. E também eu poderia falar que no lance que poderia resultar no terceiro gol do Grêmio, uma falta clara que o VAR, corretamente, chamou o árbitro e mostrou que ele estava errado. No segundo tempo ele acabou amarelando a nossa equipe inteira, intimidou no final do primeiro tempo. Então, a mudança de postura do árbitro talvez me incomodou nesse momento aí. Mas eu não me sinto beneficiado por arbitragem, não. Pelo contrário.

O Juventude perde o primeiro jogo e terá que buscar a recuperação no próximo sábado (1º), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. Antes, na terça-feira, o Verdão tem o confronto pela Copa do Brasil, diante do Maringá, no Paraná.