Jogadores do Juventude mostram confiança no fator local após derrota para o Grêmio na Arena

Ênio não conseguiu ser protagonista na Arena Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude não fez uma boa partida e acabou derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, no confronto de ida das semifinais do Gauchão. Braithwaite e Cristian Olivera marcaram para o time da casa e Batalla descontou.

Após a partida, os jogadores do Ju lamentaram a queda de produção na segunda etapa, mas valorizaram a força da equipe dentro de casa para a decisão da vaga, no próximo sábado (1), em Caxias do Sul.

- Foi um jogo de duas equipes bem organizadas. Deixamos de jogar um pouco no segundo tempo. E foi uma partida decidida em detalhes. Temos o segundo jogo no Alfredo Jaconi, eles sabem que somos fortes lá e vamos em busca dessa classificação em casa - destacou o volante Jadson.

O atacante Ênio também citou o jogo de terça-feira (25), contra o Maringá, pela Copa do Brasil, entre as duas partidas do Gauchão.

- A gente sabia que seria um jogo difícil. Agora temos que pensar no jogo da Copa do Brasil, na terça-feira, para depois pensar no Grêmio e tentar reverter esse resultado dentro de casa - avaliou o atacante Ênio.

Para o lateral-esquerdo Alan Ruschel, o resultado na Arena ainda não define o confronto: