Técnico do Juventude avalia derrota na Arena: "Poderíamos ter feito um jogo melhor"

Após a partida na Arena, o técnico Fábio Matias avaliou o desempenho da equipe do Juventude na derrota por 2 a 0 para o Grêmio. O treinador não quis comentar sobre a arbitragem e lamentou os erros que ocasionaram os gols do adversário.

- O cenário inicial de jogo era natural que o Grêmio fosse pressionar. Conseguimos controlar, mas tivemos a desvantagem do gol. Terminamos o primeiro tempo, na nossa concepção, bem. Na volta do segundo tempo, tivemos uma infelicidade, num controle de posse de bola, e acabamos sofrendo o gol. E isso, tecnicamente, gerou impaciência pra jogar - avaliou o treinador alviverde.

Para o comandante do Ju, a equipe saiu de campo ciente de que poderia ter apresentado mais. E também que precisa ter uma outra postura no jogo de volta, no Alfredo Jaconi.

- No fim, o sentimento nosso e dos atletas é de que poderíamos ter feito um jogo melhor. Uma coisa crucial que eu acredito é ganhar duelos. E hoje nós não tivemos o comportamento que precisamos ter. Principalmente dentro do segundo tempo - destacou Matias.

Antes do duelo no Jaconi, o Juventude tem uma missão importante, na estreia da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Maringá, terça-feira (25), às 19h30min, no interior do Paraná. Matias descartou preservações por conta da semifinal do Gauchão: