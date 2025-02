Após primeiro jogo da semifinal do Gauchão, Juventude viaja para confronto da Copa do Brasil

Técnico Fábio Matias começa a pensar no time para a Copa do Brasil. Fernando Alves / E.C. Juventude

A semifinal do Campeonato Gaúcho já virou passado para o Juventude. A delegação alviverde dormiu em Porto Alegre e, neste domingo (23), às 16h30min, embarca para Maringá, no Paraná. Lá, o Verdão encara o Maringá, na terça-feira, às 19h30min, no estádio Willie Davids, no jogo da primeira fase da Copa do Brasil.

— Agora é pensar na Copa do Brasil, já tem jogo daqui dois dias, a gente precisa descansar a mente o máximo possível, o corpo, pra que na terça-feira é mais uma guerra. Depois sim a gente pensa no que a gente não fez pra vencer o Grêmio, o que a gente fez de bom, porque teve sim coisas boas no jogo. Primeiro a gente tem uma guerra aí pela frente, que é a Copa do Brasil — comentou o meia Jean Carlos.

Para enfrentar o Maringá, o Juventude segue sem contar com o lateral-esquerdo Felipinho, com dores no braço, e o centroavante Gilberto, que está na fase final de transição física.

— O Felipinho teve um trauma no treinamento e é um braço de um lateral que a todo tempo é utilizado. O departamento médico é bastante competente, capacitado pra recuperar o atleta. E o Gilberto, no período de transição, tem aproximadamente 30 dias. É um atleta que requer toda atenção, pode nos ajudar quando ele estiver em boas condições. O jogo lá em Maringá vai ser um jogo muito físico, uma equipe muito forte fisicamente. O todo tempo terá duelo e a gente precisa de todo mundo que está realmente inteiro, capacidade de jogar e decidir o jogo lá — afirmou o executivo Júlio Rondinelli.