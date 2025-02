Maringá x Juventude: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Estádio Willie Davids tem capacidade para pouco mais de 16 mil torcedores. Prefeitura de Maringá / Divulgação

O Juventude estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (25), às 19h30min, diante do Maringá, no Estádio Willie Davids, no Paraná.

Quem vencer avança para a segunda fase e aguarda o vencedor do duelo entre União-TO e América-RN, que se enfrentam na quarta-feira (26), no Estádio Mirandão, no Tocantins. Se a partida terminar empatada, a decisão da vaga irá aos pênaltis.

Prováveis escalações

MARINGÁ: Dheimison; Tito, Cauã Tavares, Ronald Carvalho, Max Miller, Buga, Rodrigo, Zé Vitor, Moraes, Negueba, Maranhão. Técnico: Jorge Castilho

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias

Arbitragem para Maringá x Juventude

Gustavo Bauermann, auxiliado por Gizeli Casaril e Eder Alexandre. O trio é de Santa Catarina. Quarto árbitro: Murilo Klein-PR.

Onde assistir a Maringá x Juventude

O serviço de streaming Amazon Prime anuncia a transmissão da partida;

A Rádio Gaúcha Serra abre a cobertura a partir das 19h no FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam Maringá e Juventude

O Maringá vem de boa campanha no Campeonato Paranaense. A equipe de Jorge Castilho está nas quartas de final da competição e venceu o jogo de ida diante do Coritiba, por 2 a 0, no Estádio Willie Davids. O zagueiro Max Miller marcou os dois gols da vitória. O confronto de volta, no Couto Pereira, ocorre no domingo (2).

Já o Juventude perdeu o primeiro duelo da semifinal do Gauchão 2025 para o Grêmio, na Arena, por 2 a 1. Emerson Batalla marcou o gol alviverde. A partida de volta será no sábado (1º), no Alfredo Jaconi.