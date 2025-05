Apático, Juventude sofre nova goleada diante do Fortaleza e pode ingressar na zona de rebaixamento

Caíque voltou ao time titular na partida do Presidente Vargas. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude sofreu mais uma derrota vexatória no Brasileirão 2025. Neste sábado (10), no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, o time alviverde foi goleado pelo Fortaleza por 5 a 0.

Lucero (dois), Breno Lopes, Pochettino e Calebe marcaram os gols do jogo. Foi a quinta partida sem vitória da equipe do técnico Fábio Matias, que balança ainda mais no cargo.

Com sete pontos em oito duelos, o Ju está na 16ª colocação e pode ingressar na zona de rebaixamento no decorrer da rodada. A próxima partida do Verdão será diante do Fluminense, no domingo (18), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Com as voltas de Rodrigo Sam, Batalla e Taliari entre os titulares, além do volante Caíque iniciando pela primeira vez um jogo em 2025, o Ju foi a campo em busca dos primeiros pontos como visitante.

E o começo de partida foi de repetição dos erros nos últimos duelos. Outra vez na bola aérea. Pochettino cobrou falta na cabeça do centroavante Lucero, que desviou de costas para a meta. A bola parou no canto de Marcão, que demorou para pular: 1 a 0, aos dois minutos.

Depois de sair em desvantagem logo no início, o time de Fábio Matias equilibrou as ações. Porém, seja na construção das jogadas ou em bolas paradas, não conseguiu levar perigo ao goleiro João Ricardo nos 20 primeiros minutos.

Em um duelo com muitos lançamentos longos ineficientes, o Fortaleza voltou a levar perigo aos 21, em um erro infantil de Ewerthon. Após cruzamento para a área alviverde, o lateral do Ju, completamente livre, dominou errado e a bola sobrou para Gastón Ávila chutar rente ao travessão.

Aos 24, mais uma chegada do Leão do Pici. Marinho teve liberdade no meio-campo e lançou Lucas Sasha entre os dois zagueiros. O jogador do Fortaleza bateu de primeira e Marcão salvou com a ponta dos dedos. No lance seguinte, escanteio rasteiro para a entrada da área e Breno Lopes bateu em direção ao ângulo. O desvio de Wilker Ángel evitou o segundo gol.

O Fortaleza ainda levou o perigo em cobrança de falta frontal de Pochettino, defendida por Marcão. Sem conseguir produzir ofensivamente, o Ju foi para o intervalo atrás no placar.

VIROU PASSEIO

Sem mudanças nos dois times, a segunda etapa iniciou com o Fortaleza pressionando. Aos dois minutos, Pochettino passou como quis por dois marcadores e bateu rasteiro. Marcão defendeu parcialmente, mas para o meio da área. No rebote, Lucero bateu de primeira e acertou o travessão.

Aos seis, Marcão rebateu outra vez em chute de Breno Lopes, desta vez para fora da área. Em busca de alternativas, aos 10 minutos, Fábio Matias fez duas mudanças e colocou Giraldo e Gilberto nas vagas de Caíque e Mandaca.

O Fortaleza continuava melhor e ampliou aos 17 minutos. Em um dos tantos erros de passe, Lucero recebeu na intermediária e tocou para Marinho, que ganhou de Rodrigo Sam e deu uma cavadinha para tirar de Marcão. Quase em cima da linha, Breno Lopes desviou para as redes.

Depois de sofrer o segundo gol, o Ju fez mais duas trocas: Jean Carlos e Vitor Pernambuco nos lugares de Taliari e Ênio. A partida continuou sob total controle do Fortaleza, diante de um adversário que não conseguia criar.

Aos 34, Kervin Andrade recebeu passe na área e chutou rasteiro. Marcão defendeu e evitou o terceiro. A primeira finalização do jogo para o Juventude só saiu aos 36 minutos. Depois de um cruzamento para a área, a bola sobrou para Gilberto finalizar e João Ricardo

Só que, na resposta, o contra-ataque foi letal. Pochettino teve tranquilidade para dominar e colocar no ângulo: 3 a 0.

A partir daí, o Fortaleza entrou em ritmo de treino, e a apatia defensiva do Juventude ainda resultou em mais dois gols para aumentar o fiasco.

No primeiro, Kervin Andrade envolveu a marcação pela direita e cruzou rasteiro. Sem qualquer marcação, Lucero chegou finalizando de primeira: 4 a 0.

Para fechar a conta, Kervin Andrade bateu de fora da área e Marcão espalmou pra fora. Na sequência, Yago Pikachu disputou com o goleiro e, na sobra, Calebe apareceu sozinho na área para cabecear para o gol: 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 8ª rodada

Fortaleza 5x0 Juventude

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Lucas Sasha (Emanuel Martínez, 33/2º), Matheus Rossetto (Pol Fernández, 33/2º) e Pochettino; Marinho (Pikachu, 26/2º), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade, 26/2º).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juventude

Marcão; Ewerthon (Reginaldo, 31/2º), Rodrigo Sam, Wilker Àngel e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo, 10/2º), Jadson e Mandaca (Gilberto, 10/2º); Batalla, Ênio (Vitor Pernambuco, 24/2º) e Gabriel Taliari (Jean Carlos, 24/2º). Técnico: Fábio Matias.

Gols: Lucero (F), aos 2min, no primeiro tempo. Breno Lopes (F), aos 17min, Pochettino (F), aos 36min, Lucero (F), aos 40min, e Calebe (F), aos 44min, no segundo.

Amarelos: Lucero, Tinga (F); Rodrigo Sam, Ênio, Fábio Matias, Giraldo, Jean Carlos (J).

Árbitro: Lucas Torezin-PR, auxiliado por Victor Hugo dos Santos-PR e Fernanda Antunes-MG. Quarta árbitra: Deborah Correia-PE. VAR: Rodrido D Alonso Ferreira-SC.