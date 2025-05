Juventude entra pela primeira vez na zona de rebaixamento do Brasileirão 2025

Time do meia Mandaca sofreu a quinta derrota na competição. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude ingressou pela primeira vez na zona de rebaixamento do Brasileirão 2025. Depois de sofrer mais uma goleada na competição, ao perder por 5 a 0 pro Fortaleza, o time alviverde caiu para a 18ª posição com os demais jogos da oitava rodada.

As vitórias de Mirassol e Vitória, nos duelos contra Corinthians e Vasco, combinadas com a derrota em Fortaleza fez o Ju perder quatro posições neste sábado (10). O time ainda pode cair para a vice-lanterna caso o Santos derrote o Ceará na segunda-feira (12), no fechamento da rodada.

Com sete pontos em oito partidas, o Juventude não vence há cinco rodadas e volta a campo no domingo (18), às 16h, contra o Fluminense, no Estádio Alfredo Jaconi.

Após o revés diante do Fortaleza, a direção alviverde não se pronunciou sobre a permanência ou não do técnico Fábio Matias, que concedeu coletiva e falou sobre o momento ruim da equipe.