Rodrigo Bocardi é demitido da TV Globo por "descumprir normas éticas"

Sabina era co-apresentadora do programa junto com Bocardi.

A TV Globo divulgou, nesta quinta-feira (30), a demissão do jornalista e âncora do telejornal Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi. De acordo com a empresa, o jornalista teria descumprido normas éticas do jornalismo da emissora, sem detalhar a causa.