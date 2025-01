Globo anuncia novidades na grade do jornalismo para 2025; confira

Caco Barcellos, Monica Waldvogel, Maju Coutinho, Sabina Simonato e Marcelo Pereira apresentam as novidades do Jornalismo da Globo para o início de 2025 Bob Paulinho / Globo / Divulgação

A Globo apresentou, nesta terça-feira (28), as novidades no jornalismo para 2025, ano em que a emissora fará 60 anos. Na TV aberta, a partir de 1º de fevereiro, a programação inclui a estreia do Bom dia Sábado, novos quadros e séries no Fantástico, além de novas temporadas de Globo Repórter e Profissão Repórter que exibirão projetos especiais.

Conduzido pela apresentadora do Fantástico Maju Coutinho, o evento contou também com a presença de Marcelo Pereira e Sabina Simonato, âncoras do Bom dia Sábado; Caco Barcellos, apresentador do Profissão Repórter; Mônica Waldvogel, âncora do novo programa Liderança S/A GloboNews; além de Sandra Annenberg, apresentadora do Globo Repórter.

Bom dia Sábado

Sob o comando de Sabina Simonato e Marcelo Pereira, o novo telejornal da emissora será o Bom Dia Sábado, que contará com a participação ao vivo de repórteres espalhados por vários pontos do país, trazendo as notícias mais importantes para o público começar o fim de semana bem informado.

— Vamos cobrir o factual da maneira mais ágil possível, com apoio das afiliadas. Teremos a agilidade de um jornal local, sendo um jornal de rede, mostrando o que está acontecendo no Brasil ao vivo — diz Marcelo Pereira.

Globo Repórter

O Globo Repórter volta ao ar no dia 7 de março, com uma edição do Globo Repórter Personalidades, trazendo um olhar especial e inédito sobre a história de artistas, atletas e personalidades brasileiras.

A estreia da nova temporada será com uma homenagem à Fernanda Torres, a primeira brasileira premiada no Globo de Ouro e, mais recentemente, com a indicação confirmada na categoria de “Melhor Atriz” no Oscar 2025 por seu trabalho no filme Ainda Estou Aqui. Outro grande nome confirmado para esse ano é da cantora Maria Bethânia.

Fantástico

A apresentadora do Fantástico Maju Coutinho adiantou as novidades do telejornal que estreia domingo (2) com dois quadros inéditos. O primeiro deles será apresentado por Xuxa e se chama Deu Petch. Um projeto que envolve a paixão da rainha dos baixinhos pelos animais e acompanhará de perto como é o processo de resgate e adoção de animais abandonados, além do trabalho feito por ONGs e voluntários.

O segundo é o Devolve Aí, com apresentação do humorista Paulo Vieira, que irá atrás de pessoas que pegaram emprestado algo e nunca devolveram, promovendo um encontro entre o “dono" e o colega que “esqueceu” do empréstimo.

Renata Caribeli vai comandar novo quadro da emissora, o Prazer, Renata 60+ que falará sobre longevidade e logo de cara mostrará um encontro de gerações entre ela, sua mãe de 92 anos, neto e bisneto. No quadro Jornada da Vida do programa Show da vida, a repórter Sônia Bridi viaja por países como Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã para revelar a conexão do povo com natureza e a biodiversidade.

E no domingo anterior à estreia da novela Vale Tudo, o Fantástico vai exibir um documentário de 30 minutos sobre como acontece o nascimento de uma telenovela, e vai acompanhar os primeiros dias de gravação do remake, da concepção da ideia à construção do elenco.

Profissão Repórter

O Profissão Repórter, que vai ao ar todas as terças-feiras, estreia o Mochilão do Profissão, que irá a lugares de difícil acesso para revelar como é a vida das pessoas que moram em pontos mais distantes das capitais.

— Vamos fazer o que é a marca do Profissão, respeitando nosso princípio fundamental que é o jornalismo de rua. Continuaremos assim, só que em algumas edições durante o ano, com uma mochila nas costas, o que nos permite ir aonde não se vai de carro, muito menos de avião. E isso nos dá a possibilidade de nos aproximarmos ainda mais das pessoas, no processo que a gente gosta de fazer, que é do jornalismo imersivo. Vamos em dupla, atrás das boas histórias, estejam elas onde estiverem — explica Caco Barcellos.

Liderança S/A GloboNews

Após o carnaval, estrea o programa Lideranças S/A com foco no perfil de grandes líderes que ajudam a fazer a economia girar. Serão 12 episódios, sempre aos sábados, às 17h30min.