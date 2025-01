Fernanda Torres é indicada ao Oscar 2025

Fernanda Torres está entre as finalistas do Oscar 2025. A brasileira foi indicada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na categoria melhor atriz , por sua atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Os indicados foram revelados nesta quinta-feira (23).

Esta será a segunda vez que uma brasileira concorre ao Oscar de melhor atriz . Até então, a primeira e única representante do país na categoria havia sido Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, há 26 anos, pela atuação como Dora no longa Central do Brasil (1999).

Fernanda Torres chega à final do principal prêmio do cinema mundial por interpretar Eunice Paiva no longa Ainda Estou Aqui. Dirigido por Walter Salles, o filme é inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de seus pais: Eunice (personagem de Fernanda) e o deputado Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), morto durante o regime militar.