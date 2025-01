"BBB 25": duplas separam pares e "descartam" um dos membros no sincerão

As duplas se reuniram no jardim da casa para o jogo desta segunda-feira (27).

Nesta segunda-feira (27), as duplas do BBB 25 tiveram a oportunidade de escolher qual par eles gostariam de separar, assim como qual membro do duo gostariam de eliminar . O sincerão reuniu os indicados ao paredão, os líderes e o par que atendeu ao Big Fone.

Além disso, foi aberta uma votação para que o público escolhesse mais uma dupla para participar do jogo. Eva e Renata foram escolhidas pelo público com 29,58% dos votos para participar da dinâmica.

Como foi a dinâmica?

O participante escolhido para ser descartado seria enviado diretamente para a "área do lixo" e receberia uma plaquinha com um adjetivo, como “Incoerente”, “Sonso(a)” ou “Vitimista”.

Saiba quem foi escolhido por cada dupla:

Edilberto e Raissa

— Eu realmente não me lembro de maneira alguma de ter rido. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Edy desde o início ele gosta muito do VT — rebateu Diego.

Vitória Strada e Mateus

— Quando chegou na hora do paredão, nós entendemos que já seriamos a primeira opção dele. E isso me deixou chateada — justificou Vitória

Diego e Daniele Hypolito

Thamiris e Camilla

— Não invento motivos e vou num caminho de pessoas que tenho troca ou que tenho menos, mas não quer dizer que não gosto delas. Não achei legal o motivo que ele trouxe a mim por ter posto no paredão, que agi diferente por estar no vip — disse Thamiris ao justificar sua escolha

— Depois do sincerão, minha mãe tentou falar com ela, e elas foram desrespeitosas. Antes que terminassem, Camilla deu as costas, foi embora e ficou lá no canto xingando. Eu me senti muito mal — respondeu o ator.