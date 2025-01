"BBB 25": Gracyanne Barbosa revela que se incomoda com o título de musa fitness 

Gracyanne Barbosa é conhecida pelo título de "musa fitness". Globo / Reprodução

Gracyanne Barbosa, 42 anos, ficou conhecida nas redes sociais por ser referência no mundo fitness. Em conversa com Edilberto e Vilma no Big Brother Brasil 25, ela afirmou que não gosta do rótulo de "musa".

— O "musa" me incomoda um pouco. Não me considero musa, mas acho que sou uma referência no mundo fitness — contou.

O assunto começou quando o dono de circo a questionou sobre o início da carreira na área.

— O que rolou pra mim é que mesmo quando não era moda, eu já defendia isso. Então, eu tenho credibilidade. As pessoas sabem que eu não estou porque é moda, que a minha alimentação é assim mesmo. Ninguém duvida — relatou.

Em seguida, Edilberto brinca que ela só perde o título para ele mesmo, e Gracy complementa:

— Só perco para você. Você é um muso fitness do nosso Brasil. É bom eu estar tendo a oportunidade de estar do seu lado para aprender. A vida é assim, a gente aprende com os bons.

Edilberto está na berlinda da semana com a filha Raissa. Eles disputam o paredão com Vitória e Mateus e Diego e Daniele Hypolito.