Fã de violão, compositor, skatista e apaixonado pela namorada: quem era o jovem morto no acidente da Rota do Sol

Namorado de Clara Klassen Tomazi, 16 anos, a única sobrevivente do acidente que matou cinco pessoas na Rota do Sol, no domingo (26), Gabriel Vitorino Frezza, 22, foi passar a semana com a família dela em Arroio do Sal e estava no banco da frente do Corolla atingido pelo caminhão dos bombeiros, que também vitimou dois soldados.