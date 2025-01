Enquete "BBB 25": Diego e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa e Vitória Strada e Mateus, vote em quem você quer eliminar

Diego e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa e Vitória Strada e Mateus estão no paredão. TV Globo / Divulgacao

O segundo paredão do BBB 25 está formado. As duplas Diego e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa e Vitoria Strada e Mateus disputam a preferência do público, que vota para eliminar.

A formação da berlinda ocorreu na noite de domingo (26) e terminou com Guilherme e Joselma vencendo a dupla bate e volta. O duo mais votado deixa o programa nesta terça-feira (28).

Enquete

Abaixo, Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado que será conhecido na terça, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Como foi a formação do paredão?

Edilberto e Raissa foram escolhidos antes mesmo do começo da votação, quando Camilla e Thamiris atenderam o Big Fone e tinham a missão de indicar uma dupla ao paredão. No programa ao vivo, os líderes Diogo Almeida e Vilma indicaram Vitória Strada e Mateus, que já estavam na mira desde sexta-feira (24).

No confessionário, Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata empataram com quatro votos cada. No voto de minerva dos líderes, os ginastas foram escolhidos. Ao final da votação, Edilberto e Raissa tiveram um contragolpe e puxaram Guilherme e Joselma, que venceram a prova bate e volta e escaparam da berlinda.