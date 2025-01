No "BBB 25", Vitória Strada e Mateus garantem que vão cumprir promessa caso voltem do paredão; saiba qual

Vitória Strada e Mateus fizeram promessas para cumprir em caso de permanência no BBB 25.

A dupla foi emparedada pelos líderes Diogo Almeida e Vilma e disputam a preferência do público com Diego e Daniele Hypólito e Edilberto e Raissa . Os eliminados deixam o programa nesta terça-feira (28).

Em conversa com Vinicius, Guilherme, Joselma e Aline , eles revelaram a tal promessa: se permanecerem no jogo, vão mudar o visual .

— Eu vou raspar a cabeça do Mateus — afirmou Vitória, rindo.

Em seguida, ela afirma que também vai mudar o visual se voltar do paredão:

Como foi a formação do paredão?

Edilberto e Raissa foram escolhidos antes mesmo do começo da votação, quando Camilla e Thamiris atenderam o Big Fone e tinham a missão de indicar uma dupla ao paredão.

No programa ao vivo, os líderes Diogo Almeida e Vilma indicaram Vitória Strada e Mateus, que já estavam na mira desde sexta-feira (24).

No confessionário, Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata empataram com quatro votos cada. No voto de minerva dos líderes, os ginastas foram escolhidos.