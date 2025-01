"Estava sempre ligando, mandando mensagem", lembra irmão de bombeiro que morreu em acidente na Rota do Sol

Caixão do soldado foi levado ao cemitério em um caminhão do Corpo de Bombeiros. Gabriela Garcia / Agência RBS

O soldado Juliano Baigorra Ribeiro, uma das vítimas do acidente que matou cinco pessoas no domingo (26) na Rota do Sol, em Itati, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (27) em Bento Gonçalves, na Serra. Baigorra deixa a esposa, Camila, e três filhos.

O velório começou durante a madrugada na sede da 3ª Companhia Especial de Bombeiros Militar, em Bento Gonçalves. Amigos, familiares e agentes de forças de segurança, como Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Samu, entre outros, fizeram homenagens. O caixão foi levado até o Cemitério Municipal em cima de um caminhão da corporação. Por volta do meio-dia, o corpo foi sepultado.

Baigorra tinha 38 anos e era natural de Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Foi transferido para Bento Gonçalves em 2019. Ele era muito conhecido pela comunidade pela dedicação ao quartel, sendo um dos responsáveis pelo setor de comunicação do Corpo de Bombeiros. Além disso, era um dos integrantes do Projeto Bombeiro Mirim na cidade, feito com crianças de 10 a 12 anos.

O irmão de Baigorra, Márcio, trabalha como primeiro-tenente na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A família é formada por soldados do Corpo de Bombeiros.

— Meu irmão era apaixonado pela família, pelos filhos. Tinha duas filhas e um gurizão. Vivia atrás da gente, por celular, estava sempre ligando, mandando mensagem. Era muito bem quisto por todos. Eu e meu filho também somos bombeiros, minha nora também é bombeira, então fica um carinho enorme, um vazio enorme — descreveu ele, em entrevista à RBS TV.

O capitão do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, Gustavo Kist, lamentou a perda do colega, descrito como querido e prestativo.

— Sempre participou do projeto Bombeiro Mirim, buscou fazer ações sociais, ajudando o próximo. Era uma pessoa que era luz, nunca se preocupou com carga horária, mas sim em fazer o bem. Acho que a essência do espírito de bombeiro está nele — disse.

Baigorra foi sepultado no Cemitério Municipal. Gabriela Garcia / Agência RBS

Integrantes do projeto Bombeiro Mirim também fizeram homenagens ao.

— Era uma pessoa muito boa, brincalhão, mas quando precisava, ele era firme com a gente. Aprendemos muita coisa com ele, lições de vida, me ensinou a ser uma pessoa responsável. Vamos sentir muita saudade — conta o estudante, Gabriel Amarante, de 11 anos.

A outra vítima do acidente foi o soldado Audrei Alves Camargo, 33 anos. Ele atuava há um ano no pelotão terrestre do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), em Porto Alegre. Camargo era natural de Santa Maria e deixa a esposa e três filhos. O velório dele é realizado no 1° Batalhão de Bombeiro Militar de Porto Alegre. A cerimônia de cremação será às 17h no Crematório Metropolitana da Capital.

Como foi o acidente

O acidente causou a morte de cinco pessoas e envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros e um automóvel, com placas de Caxias do Sul, na manhã de domingo (26), na Rota do Sol, RS-453, em Itati.

Duas das vítimas são os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão.

Os outros mortos são Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Outra ocupante do veículo, Clara Klassen Tomazi, 16 anos, foi encaminhada em estado grave ao hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

O caminhão dos bombeiros descia a Serra para atender a outro acidente na rodovia de Itati.