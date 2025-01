Diego e Daniele Hypolito e Edilberto e Raissa se juntam a Vitória Strada e Mateus no segundo paredão do "BBB 25"

Edilberto e Raissa foram os primeiros a irem para o paredão. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

O segundo paredão do Big Brother Brasil 25 foi formado na noite deste domingo (26). Três duplas estão na berlinda e o público terá até terça-feira (28) para decidir quem deixará a casa mais vigiada do Brasil. Estão no paredão Diego e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa, e Vitória Strada e Mateus.

Os primeiros emparedados foram indicados logo no começo do programa, após o Big Fone tocar. As irmãs Camilla e Thamiris, que estavam na mira do líder, atenderam a chamada e ficaram imunes ao paredão. Com muita emoção após se salvarem, as cariocas precisaram indicar uma dupla para disputar a popularidade do público. Edilberto e Raissa foram os escolhidos para a berlinda.

Antes do início da votação, os anjos, Daniele e Diego Hypolito, puderam imunizar outra dupla. Os irmãos decidiram salvar a pele de Aline e Vinícius, que estavam na mira dos líderes. Os amigos brincaram dizendo que estavam recebendo medalhas olímpicas ao receber os colares de anjo das mãos dos ginastas.

Os líderes Diogo Almeida e Vilma precisavam escolher entre as duplas que estavam na mira desde sexta-feira. Como Camilla e Thamiris atenderam o Big Fone e Aline e Vinícius foram imunizados com o anjo, os amigos Vitória Strada e Mateus foram a opção de dupla para o paredão.

Na votação da casa, que aconteceu de modo fechado no confessionário, as duplas mais citadas foram Eva e Renata e Diego e Daniele Hypolito, com quatro votos cada. No desempate dos líderes, Diogo e Vilma escolheram os irmãos ginastas para a berlinda.

Emparedados pelo Big Fone, Edilberto e Raissa puderam dar contragolpe e escolher outra dupla para acompanhá-los neste segundo paredão do BBB 25. Os selecionados para disputar a estadia na casa foram Joselma, ou Delma, e Guilherme.

Com exceção dos indicados pelos líderes (Vitória Strada e Mateus), as três duplas tiveram a chance de escapar da eliminação. Delma e Guilherme se salvaram na dinâmica e o paredão triplo foi formado com Edilberto e Raissa, Diego e Daniele Hypolito e Vitória Strada e Mateus.

Big fone anulado

No sábado (25), a dupla Maike e Gabriel já havia atendido a um telefonema. Eles haviam indicado Diego e Daniele Hypolito ao paredão. Contudo, a dupla, que estava como monstro da semana, descumpriu uma regra do jogo e teve o efeito do Big Fone anulado. Eles estavam vestidos de Bambam (vencedor da primeira edição) e precisavam carregar a boneca Maria Eugênia em todo momento. Maike atendeu o Big Fone sem levar a boneca consigo, invalidando a dinâmica. Com isso, o telefone tocou novamente neste domingo como etapa para formação do segundo paredão do BBB 25.

Veja quem votou em quem

Aline e Vinícius estavam imunizados pelos Anjos

Aline e Vinícius votaram em Maike e Gabriel

Camila e Thamiris estavam imunizadas pelo Big Fone

Camilla e Thamiris votaram em Eva e Renata

Diego e Daniele Hypolito votaram em Eva e Renata

Diogo Almeida e Vilma estavam imunes por serem líderes da semana

Edilberto e Raissa votaram em Diego e Daniele Hypolito

Eva e Renata votaram em Diego e Daniele Hypolito

Gracyanne Barbosa e Giovanna votaram em Eva e Renata

Guilherme e Joselma votaram em Gracyanne Barbosa e Giovanna

João Pedro e João Gabriel votaram em Diego e Daniele Hypolito

Maike e Gabriel votaram em Diego e Daniele Hypolito

Vitória Strada e Mateus votaram em Eva e Renata

Como foi a prova bate e volta

Na segunda prova bate e volta do BBB 25, competiram Diego e Daniele Hypolito, Delma e Guilherme e Edilberto e Raissa. No fim, Delma e Guilherme se salvaram do paredão.

A dinâmica contou com a sorte e foi feita em três etapas. Na primeira, existiam seis cabines, sendo que apenas três delas eram premiadas. Quem encontrasse as cabines premiadas passava para a segunda fase.

Ao fim da primeira rodada, Diego e Daniele permaneceram na primeira fase. Já Delma e Guilherme, assim como Edilberto e Raissa conseguiram avançar para a segunda etapa, que também era composta com seis cabines, sendo três premiadas.

Após a segunda rodada, Delma e Guilherme avançaram para a terceira fase. As outras duplas seguiram disputando a fase dois. Na etapa final, existiam quatro cabines, sendo que apenas uma delas era premiada, a de número 13.