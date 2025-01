"Beleza Fatal": quem é quem na primeira novela original da Max

Quem são os atores de Beleza Fatal?

Sofia - Camila Queiroz

Lola - Camila Pitanga

Após assassinar o marido e pai de Gabriel , Lola se casa com Benjamin, visando conquistar o dinheiro e poder da família Argento. O sonho dela é abrir uma estética com o próprio nome , a Lolaland.

Elvira e Lino - Giovana Antonelli e Augusto Madeira

Átila - Herson Capri

Na segunda fase da novela, ele passa a enfrentar sérios problemas de saúde e precisa se afastar da clínica. A administração do bem-sucedido negócio passa então a ser tema de disputa entre os filhos do médico e Tomás (Murilo Rosa), o pai de Carol e viúvo de Márcia.

Benjamin - Caio Blat

Benjamin também é médico, e mantém negócios questionáveis com Rog (Marcelo Serrado), o "doutor Peitão" . Ele realiza cirurgias na clínica do colega.

Thomas e Carol - Murilo Rosa e Manu Morelli

Honesto e profissional, Thomas foi pupilo de Átila na faculdade e conheceu Márcia através do professor. Trabalha com o sogro e não se dá bem com o cunhado, Benjamin. Depois que a esposa desapareceu, passou a morar com o sogro na mansão dos Argento, onde criou a filha.