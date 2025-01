“Ilhados com a Sogra”: família vencedora do reality vai dividir o prêmio após separação

Valor seria usado para pagar a faculdade de medicina de Camila e investir em uma inseminação artificial. Instagram / Reprodução

Após o sucesso no reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, o casal Camila Kashiura e Miguel Filpi, da Família Kashiura, anunciou o fim do relacionamento e a redefinição dos planos para o prêmio de R$ 500 mil.

Inicialmente, o valor seria usado para pagar a faculdade de medicina de Camila e investir em uma inseminação artificial.

No entanto, com a separação, a quantia será dividida em partes iguais entre os três integrantes do time vencedor. O programa foi gravado em janeiro de 2024.

"A divisão do prêmio será justa e estamos todos de acordo com isso. Peço que respeitem nosso espaço e privacidade", disse Miguel nos stories do Instagram.

Prêmio de "Ilhados com a Sogra"

Durante o reality, que estreou na Netflix no início de janeiro, o casal conquistou o público.

Representando o time laranja, eles se destacaram por conta da conexão entre Miguel, que revelou ser um homem trans no reality, e a sogra, Celina, relação que foi decisiva para a vitória.

Com o fim do casamento, que ocorreu em novembro de 2024, os planos de investir na inseminação artificial foram interrompidos.

Separação do casal vencedor

Em um vídeo no Instagram, Camila explicou que a separação foi resultado de mudanças naturais ao longo de um ano: