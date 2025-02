O filme da Netflix que pergunta quem veio primeiro: o ovo ou a galinha?

Que foi escrito e dirigido pelos gêmeos Michael Spierig e Peter Spierig — australianos nascidos na Alemanha que depois fariam o terror A Maldição da Casa Winchester (2018) — tendo por base o conto All You Zombies, publicado em 1959 pelo escritor estadunidense Robert A. Heinlein (1907-1988). Esse é o mesmo autor de Tropas Estelares, levado ao cinema em 1997 por Paul Verhoeven.

Que começa com uma promissora narração em off, dessas que remetem ao cinema noir e que, de cara, estabelecem um dilema moral : "E se eu pudesse colocá-lo na sua frente? O homem que arruinou sua vida. Se eu pudesse garantir que você escaparia impune, você o mataria?" .

Que Ethan Hawke, ator texano indicado quatro vezes ao Oscar — duas como coadjuvante, por Dia de Treinamento (2001) e Boyhood (2014), e duas na categoria de roteiro adaptado, por Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013) —, e que fora dirigido pelos Spierig em 2019: O Ano da Extinção (2009), faz uma espécie de antecessor dos personagens da série Loki, da Marvel. A área profissional e os desafios são bem semelhantes: o protagonista de O Predestinado trabalha em uma agência do tempo. Se a missão inicial do Deus da Trapaça é viajar a épocas passadas para caçar um assassino, a do sujeito encarnado por Hawke é impedir que um terrorista detone uma bomba em 1975, matando 10 mil pessoas em Nova York.